Галкин раскрыл размер пенсии Пугачевой

«У [Валерия] Леонтьева она была десять тысяч. Это потому, что он себя записал как балетный [артист]», — отметил Галкин, передает Lenta.ru.

Артист добавил, что его жена, к счастью, не беспокоится из-за пенсии: «Я в семье рабочая лошадка, поэтому нормально все, мы не переживаем».