Пт, 16.11.2018
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Галкин раскрыл размер пенсии Пугачевой

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

Артист Максим Галкин заявил, что пенсия его супруги Аллы Пугачевой составляет две тысячи рублей. Такую сумму он назвал рэперу Басте (Василию Вакуленко) в интервью, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

«У [Валерия] Леонтьева она была десять тысяч. Это потому, что он себя записал как балетный [артист]», — отметил Галкин, передает Lenta.ru.

Артист добавил, что его жена, к счастью, не беспокоится из-за пенсии: «Я в семье рабочая лошадка, поэтому нормально все, мы не переживаем».

В августе стало известно, что Пугачева собирается получить вид на жительство в Европе. В марте певица признала свою старость.

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