Возбудительно: дочь актера Эвана МакГрегора снялась полностью обнаженной

«Мы читаем и сочиняем стихи не потому, что это красиво. Мы читаем и сочиняем стихи, потому что мы представители человечества, а человечеством движут чувства. Медицина, юриспруденция, бизнес, прикладные науки – все это благородные занятия. И они необходимы, чтобы обеспечивать нам жизнь. Но поэзия, красота, романтика, любовь – это именно то, почему мы остаемся живыми», – написала Клара МакГрегор под обнаженным фото.