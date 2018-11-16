Возбудительно: дочь актера Эвана МакГрегора снялась полностью обнаженной

Голая Клара МакГрегор позировала известному мастеру фото в стиле ню.
Дочка известного актера Эвана МакГрегора, который играл роль Оби-Вана Кеноби в фильме “Звездные войны“, Клара, разделась для обнаженной фотосессии.
22-летняя Клара МакГрегор голая позировала фотографу Андреа Мете, который славится снимками в стиле ню.
Один из снимков Клара МакГрегор подписала цитатой из фильма Питера Уира “Общество мертвых поэтов“.
«Мы читаем и сочиняем стихи не потому, что это красиво. Мы читаем и сочиняем стихи, потому что мы представители человечества, а человечеством движут чувства. Медицина, юриспруденция, бизнес, прикладные науки – все это благородные занятия. И они необходимы, чтобы обеспечивать нам жизнь. Но поэзия, красота, романтика, любовь – это именно то, почему мы остаемся живыми», – написала Клара МакГрегор под обнаженным фото.
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