Пт, 16.11.2018
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  • Возбудительно: дочь актера Эвана МакГрегора снялась полностью обнаженной

Возбудительно: дочь актера Эвана МакГрегора снялась полностью обнаженной

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ФОТО: Mport.ua/instagram.com/andreamete

Голая Клара МакГрегор позировала известному мастеру фото в стиле ню. 

Дочка известного актера Эвана МакГрегора, который играл роль Оби-Вана Кеноби в фильме “Звездные войны“, Клара, разделась для обнаженной фотосессии. 

22-летняя Клара МакГрегор голая позировала фотографу Андреа Мете, который славится снимками в стиле ню. 

Один из снимков Клара МакГрегор подписала цитатой из фильма Питера Уира “Общество мертвых поэтов“. 

«Мы читаем и сочиняем стихи не потому, что это красиво. Мы читаем и сочиняем стихи, потому что мы представители человечества, а человечеством движут чувства. Медицина, юриспруденция, бизнес, прикладные науки – все это благородные занятия. И они необходимы, чтобы обеспечивать нам жизнь. Но поэзия, красота, романтика, любовь – это именно то, почему мы остаемся живыми»,  – написала Клара МакГрегор под обнаженным фото. 

Галерею целиком смотрите на сайте Mport.ua.

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