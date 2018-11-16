Певица Елена Ваенга попала в реанимацию

Исполнительница несколько дней находилась в Веденеевской больнице в Санкт-Петербурге. В одном из постов в качестве геолокации указано «реанимация».

«Вот так выглядит умирающая боль... жалейте только время... и слезы детей, чем бы они ни были оправданы, выхожу из больницы и бью тату», — подписала артистка публикацию.