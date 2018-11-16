Пт, 16.11.2018
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Певица Елена Ваенга попала в реанимацию

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Елена Ваенга

ФОТО: Pressifoto

Певицу Елену Ваенгу госпитализировали. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Исполнительница несколько дней находилась в Веденеевской больнице в Санкт-Петербурге. В одном из постов в качестве геолокации указано «реанимация».

«Вот так выглядит умирающая боль... жалейте только время... и слезы детей, чем бы они ни были оправданы, выхожу из больницы и бью тату», — подписала артистка публикацию.

В 2017 году Ваенга перенесла одно из выступлений из-за травмы шеи.

Елена Ваенга (настоящая фамилия Хрулева) — российская эстрадная певица, лауреат премий «Шансон года».

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