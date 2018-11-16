Анфиса Чехова: «Секс в моей жизни был много лет назад»

Анфиса призналась, что совсем скоро на «Первом канале» будет премьера ее нового шоу. Кроме всего, звезда часто пробует себя в новых амплуа – недавно она вместе с подругой открыла магазин одежды, а сейчас заявила, что выпускает сборник стихов. Правда, чтобы избавиться от ненужной интриги, сразу заявила, что стихи будут не о сексе.

«Вскоре выйдет книга стихов, которые я написала сама. Они будут не на сексуальные темы. Секс в моей жизни был много лет назад. Сейчас же с сексом себя не ассоциирую. И мне все равно, что думают другие», – рассказала Анфиса.

В 2012 году Чехова стала матерью, и, несмотря на то, что ее брак с Гурамом Баблишвили распался, они с уважением относятся друг к другу и вместе воспитывают мальчика. Правда, поклонники считают, что с тех пор известная телеведущая до сих пор одинока, ведь сейчас рядом с ней нет мужчины, вот только Анфиса намекнула, что это не так.

«Кто вам сказал, что я одна? В нашей стране принято, что звезда должна выйти и заявить общественности о своих отношениях. Я так не считаю. Если вдруг соберусь замуж или буду беременна, то, конечно, покажу избранника. Но без этого не считаю нужным афишировать свои личные отношения», – сказала Анфиса Чехова.

Несмотря на то, что многие воспринимают Анфису как человека «без комплексов», Чехова оберегает личные отношения, однако открыто говорит почти на любые другие темы. Так, в одном из интервью звезда заявила, что когда цифра на весах достигала 90 килограммов, ее интимная жизнь была лучше. «Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне. Энергии много, надо ее куда-то тратить», – говорила Анфиса.