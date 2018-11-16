Подруга рассказала о мистике после смерти Глаголевой

Вера Глаголева сняла фильм практически полностью, однако смерть помешала ей завершить картину. Дело в свои руки взяла ее подруга, продюсер ленты Наталья Иванова. Фильм представляет собой социальную драму о жизни семей в маленьких городах, и трагедиях, которые происходят от беспросветности этой жизни.

Один из исполнителей главных ролей говорил, что на съемках сталкивался с мистикой. Наталья Иванова подтвердила эту информацию. Она рассказала, что "эта мистика" происходила в Казахстане, когда Веры уже не стало. Когда съемочная группа прибыла в Алма-Ату и готовилась поехать на "натуру", вдруг пошел снег, хотя по сценарию и в реальности была золотая осень.

Тем не менее решено было не отменять съемки. "И действительно, приехали – разошлись облака, выступило солнце. Только закончили съемку – опять ненастье. Я говорю: "Это Вера нам помогает!" И помогла. Вот так мы с "Вера, помогай" и снимали", – цитирует Наталью Иванову сайт "Комсомольская правда".

Аналогичная ситуация была, когда был нужен дождь. По словам подруги Глаголевой, во время съемок осадки были ровно такими, какие им были нужны. "Мы, конечно, все замерзли, продрогли, но зато сняли, как она хотела. Прямо мистика", – констатировала подруга Глаголевой.