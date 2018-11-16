Лечит ли глинтвейн простуду? Рассказывают специалисты!

В "Росконтроле" рассказали, можно ли вылечить глинтвейном простуду, а заодно раскрыли ряд мифов об этом напитке. Соответствующая статья опубликована на сайте организации.

Считается, что специи, содержащиеся в глинтвейне, помогают организму справиться с простудой, а антиоксиданты, которые есть в вине, оказывают положительное воздействие на иммунитет. Однако это не так.

— Конечно, поначалу у кого-то подогретое вино может снять симптомы, но оно явно не сможет вылечить вас от вирусов.