Пт, 16.11.2018
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  • Вышел из берегов: в новом клипе Макс Барских возвращает моду на 80-е

Вышел из берегов: в новом клипе Макс Барских возвращает моду на 80-е

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Сегодня на официальном YouTube-канале Макса Барских состоялась долгожданная презентация проекта #BEREGA. Одновременно артист представил лид-сингл пятого студийного альбома «Семь», новый клип и лимитированную коллекцию MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, лейтмотивом которых стала доминирующая эстетика 80-х в современной культуре.

«Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры», - рассказывает Барских.

Для воссоздания атмосферы закулисья легендарных Top of the Pops – музыкальной программы, выходившей на телеканале Би-би-си – главной локацией для съемок клипа был выбран аппаратно-студийный комплекс Национальной телекомпании Украины, который специально для работы команды Барских приостановил свою деятельность на сутки.

Режиссером клипа выступил Алан Бадоев, а хореографом-постановщиком – Руслан Махов.

Мировой старт цифровых продаж сингла #BEREGA состоялся 16 ноября.

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