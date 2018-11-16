Вышел из берегов: в новом клипе Макс Барских возвращает моду на 80-е

Сегодня на официальном YouTube-канале Макса Барских состоялась долгожданная презентация проекта #BEREGA. Одновременно артист представил лид-сингл пятого студийного альбома «Семь», новый клип и лимитированную коллекцию MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, лейтмотивом которых стала доминирующая эстетика 80-х в современной культуре.
«Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры», - рассказывает Барских.
Для воссоздания атмосферы закулисья легендарных Top of the Pops – музыкальной программы, выходившей на телеканале Би-би-си – главной локацией для съемок клипа был выбран аппаратно-студийный комплекс Национальной телекомпании Украины, который специально для работы команды Барских приостановил свою деятельность на сутки.
Режиссером клипа выступил Алан Бадоев, а хореографом-постановщиком – Руслан Махов.
Мировой старт цифровых продаж сингла #BEREGA состоялся 16 ноября.