Хороша, чертовка: Настя Каменских блистала в Лас-Вегасе в роскошном платье

16 ноября 2018, 12:49
Настя Каменских, буквально на днях постившая фотографии с Потапом и Позитивом в леопардовых лосинах, снова подалась покорять заграничный мир шоу-бизнеса в образе роскошной женщины, пишет Сегодня.
На своей странице в Instagram Каменских выложила снимки, сделанные на церемонии вручения Премии Латинской Академии звукозаписи в номинации "Человек года", ежегодно присуждаемой музыкантам за их профессиональные достижения.
На мероприятие она надела длинное закрытое платье, сплошь усыпанное серебристыми пайетками. Оно очень эффектно подчеркивало все изгибы стройного тела Насти, что должны были по достоинству оценить все присутствующие.
Каменских с удовольствием позировала перед камерами и написала, что счастлива быть частью этого мероприятия.