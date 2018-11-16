Хороша, чертовка: Настя Каменских блистала в Лас-Вегасе в роскошном платье

На своей странице в Instagram Каменских выложила снимки, сделанные на церемонии вручения Премии Латинской Академии звукозаписи в номинации "Человек года", ежегодно присуждаемой музыкантам за их профессиональные достижения.

На мероприятие она надела длинное закрытое платье, сплошь усыпанное серебристыми пайетками. Оно очень эффектно подчеркивало все изгибы стройного тела Насти, что должны были по достоинству оценить все присутствующие.