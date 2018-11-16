Девочку не удалось похитить благодаря кодовому слову, которому ее научили родители

Потенциальный похититель подъехал на Ford Explorer. Он сказал ей, что ее брат попал в серьезную аварию и она должна поехать с ним, чтобы помочь. Но маленькая американка попросила мужчину назвать кодовое слово, которое придумали ее родители. Тот понял, что просто так ребенок не сядет к нему в машину, и предпочел скрыться.

Мама девочки Брэнда Джеймс рассказала полицейским, что они с мужем и детьми придумали пароль на случай опасных ситуаций, когда к ним подходят незнакомцы. Но она не предполагала, что ее дочке действительно придется его использовать:

"Мы придумали кодовое слово, и оно спасло жизнь моей дочери. Я никогда не думала, что ей придется его использовать, но горжусь тем, что она помнила о нем и справилась".