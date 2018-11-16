Пт, 16.11.2018
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Роналду сделал предложение руки и сердца матери своего ребенка

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Cristiano Ronaldo and girlfriend Georgina Rodriguez

ФОТО: KGC-172/182 / GoffPhotos.com

Когда состоится торжество, пока не известно. Детали предстоящей свадьбы знают лишь близкие футболиста, пишет Лайф.

Футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заветное предложение руки и сердца своей подруге Джорджине Родригес. Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.

ФОТО: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

Отмечается, что мать его ребёнка ответила согласием и уже приступила к поиску свадебного платья.

Роналду и Родригес начали встречаться летом 2016-го. Спустя чуть больше года у пары родилась дочка Алана-Мартина.

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