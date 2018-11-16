Роналду сделал предложение руки и сердца матери своего ребенка
16 ноября 2018, 10:15
Когда состоится торжество, пока не известно. Детали предстоящей свадьбы знают лишь близкие футболиста, пишет Лайф.
Футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заветное предложение руки и сердца своей подруге Джорджине Родригес. Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.
Отмечается, что мать его ребёнка ответила согласием и уже приступила к поиску свадебного платья.
Роналду и Родригес начали встречаться летом 2016-го. Спустя чуть больше года у пары родилась дочка Алана-Мартина.