Роналду сделал предложение руки и сердца матери своего ребенка

Футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заветное предложение руки и сердца своей подруге Джорджине Родригес. Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.

ФОТО: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

Отмечается, что мать его ребёнка ответила согласием и уже приступила к поиску свадебного платья.