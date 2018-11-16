Вот так морковка! Мэрилин Таймре показала интимное фото в постели

К слову, Мэрилин часто балует своих поклонников снимками в нижнем белье. Оно и неудивительно, ведь не так давно она сделала операцию по увеличению груди, а большую часть свободного времени проводит в тренажерном зале. Также Таймре ведет здоровый образ жизни, о чем и рассказывает в своем блоге.