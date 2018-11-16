Пт, 16.11.2018
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  • Вот так морковка! Мэрилин Таймре показала интимное фото в постели

Вот так морковка! Мэрилин Таймре показала интимное фото в постели ФОТО!

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ФОТО: Instagram

Автор популярного эстонского блога Мэрилин Таймре, больше известная под псевдонимом Paljas Porgand (Голая морковка) поделилась в Instagram откровенным кадром. 

К слову, Мэрилин часто балует своих поклонников снимками в нижнем белье. Оно и неудивительно, ведь не так давно она сделала операцию по увеличению груди, а большую часть свободного времени проводит в тренажерном зале. Также Таймре ведет здоровый образ жизни, о чем и рассказывает в своем блоге. 

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