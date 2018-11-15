Студентка так напилась, что поменяла свое имя на название клуба. И все ради халявы

Девушка отдыхала со своими друзьями в местном ночном клубе The Leadmill в Шеффилде, Англия, когда узнала, что там проводится розыгрыш бесплатной золотой карты, пишет Medialeaks.ru.

Эту карту можно использовать в течение всей жизни. Она позволяет владельцу бесплатно проходить в клуб и не платить за все посещенные мероприятия. Но, чтобы получить заветный абонемент в мир тусовок, нужно выполнить одно небольшое задание: поменять свое имя на название клуба. Что и сделала Кортни.

Девушка заплатила 36 фунтов, чтобы официально сменить свое имя на Кортни Лидмилл Пауэлл.

«Мои родители слишком ленились, чтобы придумать мне какое-нибудь среднее имя. Я была очень пьяна и, когда увидела, что The Leadmill предлагает золотую карточку за смену имени, подумала: «К черту, почему нет»».

Кортни рассказывает, что, когда она проснулась на следующее утро, не могла вспомнить, действительно ли сделала это. Все ее сомнения развеял юридический документ, пришедший на почту в подтверждение об официальной смене имени. «Это еще одно доказательство того, что я все еще разочарование семьи», — сказала студентка.

Как говорит Кортни, все ее друзья сочли выходку смешной, а вот семья сначала отнеслась к ней с неким скептицизмом. Еще бы, не каждый ребенок меняет свое имя ради прохода в клуб.

«Сначала мои родители не были впечатлены, они просто подумали, что я шучу. Теперь они считают, что это забавно».

Единственное, за что Кортни все же придется платить в баре, — это алкогольные напитки. Но девушка рассказывает, что коктейли в The Leadmill дешевые, поэтому для нее это вовсе не проблема.

Впрочем, сама Кортни говорит, что ни о чем не жалеет. Более того, она была рада удивить сотрудников бара, которые не ожидали, что кто-нибудь решится на такой смелый поступок.