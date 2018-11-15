Молочные коктейли McDonald's могут быть запрещены. Узнайте, почему!

Молочные коктейли McDonald's могут быть запрещены, если вступит в силу новый план по снижению количества сахара. Особенно это касается продуктов для детей, пишет Lifter.com.ua.

В настоящее время, в большом молочном коктейле McDonalds Vanilla содержится 18 (!) чайных ложек сахара и 436 килокалорий. В рамках плана молочные коктейли (которые предназначены для поедания за один раз) должны содержать до 300 ккал.

Группа ведущих экспертов хочет запретить любые молочные коктейли, которые по калорийности превышают эту цифру. Таким образом, это означает, что средний коктейль будет изъят из продажи. Что уж говорить о большом! Надежды только на маленький, но кто знает?