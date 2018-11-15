Агрессивный пост жительницы Таллинна возмутил пользователей Facebook
15 ноября 2018, 19:50
В сообществе Märgatud: TALLINN'as соцсети Facebook появился странный пост, который разжигает межнациональную вражду.
«Здравствуйте, посоветуйте фирму в Таллинне, куда устроиться на работу женщине, где был бы дружелюбный эстонский коллектив, гибкий график и не было бы там злых русских. Среднее образование имеется, а также водительские права», - говорится в сообщении.
Почти все комментаторы раскритиковали женщину и сказали, что с таким подходом она хорошую работу найдет нескоро.