Агрессивный пост жительницы Таллинна возмутил пользователей Facebook

«Здравствуйте, посоветуйте фирму в Таллинне, куда устроиться на работу женщине, где был бы дружелюбный эстонский коллектив, гибкий график и не было бы там злых русских. Среднее образование имеется, а также водительские права», - говорится в сообщении.