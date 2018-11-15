Чт, 15.11.2018
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Агрессивный пост жительницы Таллинна возмутил пользователей Facebook

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ФОТО: скриншот Facebook

В сообществе Märgatud: TALLINN'as соцсети Facebook появился странный пост, который разжигает межнациональную вражду. 

«Здравствуйте, посоветуйте фирму в Таллинне, куда устроиться на работу женщине, где был бы дружелюбный эстонский коллектив, гибкий график и не было бы там злых русских. Среднее образование имеется, а также водительские права», - говорится в сообщении. 

Почти все комментаторы раскритиковали женщину и сказали, что с таким подходом она хорошую работу найдет нескоро. 

ФОТО: скриншот Facebook

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