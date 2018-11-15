Андрей Малахов узнал, что Бузова всё это время скрывала своего сына

32-летняя певица приняла участие в съемках передачи с Андреем Малаховым и поделилась самым сокровенным.
Ольга Бузова рассказала в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» про своего тайного сына. Об этом в «Инстаграме» сообщил сам ведущий, который решил оставить остальные подробности в секрете. Кроме того, знаменитость впервые покажет свою спальню и встретится со своей давней соперницей Аленой Водонаевой, пишет Life.ru.
Впрочем, многие подписчики Андрея Малахова негативно отреагировали на приглашенную гостью, сравнив передачу с цирком. Некоторые из них так и не поняли, о ком говорил ведущий: о Бузовой или о Водонаевой.
Напомним, совсем недавно ведущая «Дома-2» пообещала, что если она не успеет родить до 35 лет, то возьмет ребенка из приюта.
«Скажем так, если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребенка, усыновлю или удочерю. Потому что я исполню и свою мечту, ведь, безусловно, я очень хочу детей, и подарю жизнь человеку».