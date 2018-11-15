Курьез! Четверо мужчин прикинулись автобусом, чтобы пересечь автомобильный мост

Своим эксцентричным поступком приморцы выразили протест против ограничения прав пешеходов, пишет Aif.ru.
Четверо мужчин из Владивостока попытались пересечь вантовый «Золотой мост» через бухту Золотой Рог, надев картонный «костюм» автобуса, передает PrimaMedia.
Видеозапись происходящего была опубликована в Сети, на ней видно, как несколько человек несут над собой картонный макет желтого автобуса. Сотрудник службы охраны моста обнаружил нарушителей и остановил их.
Позднее выяснилось, что данная акция была протестом против ограничений прав пешеходов. Ее участниками оказались местные художники, которые сами нарисовали и склеили «костюм» и таким образом попытались привлечь внимание властей к проблеме дискриминации пешеходов.
Стоит отметить, что мост через бухту Золотой Рог был открыт шесть лет назад, однако пешеходам он был предоставлен лишь на два дня, после чего он начал работать исключительно для транспортных средств.