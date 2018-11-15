Курьез! Четверо мужчин прикинулись автобусом, чтобы пересечь автомобильный мост

Четверо мужчин из Владивостока попытались пересечь вантовый «Золотой мост» через бухту Золотой Рог, надев картонный «костюм» автобуса, передает PrimaMedia.

Видеозапись происходящего была опубликована в Сети, на ней видно, как несколько человек несут над собой картонный макет желтого автобуса. Сотрудник службы охраны моста обнаружил нарушителей и остановил их.

Позднее выяснилось, что данная акция была протестом против ограничений прав пешеходов. Ее участниками оказались местные художники, которые сами нарисовали и склеили «костюм» и таким образом попытались привлечь внимание властей к проблеме дискриминации пешеходов.