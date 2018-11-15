Возраст – это всего лишь цифра! В Эстонии ищут бабушку для конкурса красоты

Агентство Angel Models ломает привычные рамки конкурсов красоты, ведь они ищут новую миссис-бабушку. Не пугайтесь, ваш титул будет тактично переведён на иностранный язык, да что там скрывать...
«Мы ищем следующую Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2019. Наличие внуков не обязательно! Возраст от 40 до ..... К тому же, у женщины возраст не спрашивают. Если у тебя фигура модели, или почти модели, но уже есть внуки, то этот конкурс для тебя! Кастинг пройдет с 1 по 23 ноября. Финал состоится 2 декабря!» - написано на сайте конкурса.
Для участия необходимо отправить 3 фотографии на электронный адрес angelmodelseu@gmail.com или напишите нам на странице.
Победительница регионального конкурса сможет представить нашу страну на международном конкурсе Grandma Universe 2019, который пройдет в Болгарии в городе София в гостинице Montecito с 19.01.2019-23.01.2019. Участие в международном конкурсе платное.