Женщина попросила перенести операцию ради распродажи

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян на востоке страны 10 ноября, накануне Дня холостяков, известного самыми большими скидками в году. Доктор Сан, работающий в одной из больниц провинции, поделился историей в своем аккаунте в социальной сети WeChat.

По его словам, пациентку, которой было около 30 лет, привезли в больницу на скорой помощи. Ей диагностировали острую форму аппендицита. Доктор предупредил женщину о необходимости операции, на что она слезно попросила его отложить ее на сутки.

Сан пошел навстречу женщине, так как ее жизни ничего не угрожало, а боль можно было снять с помощью медикаментов. Тем не менее, она несколько раз поинтересовалась, не ухудшается ли ее состояние. Когда врач заверил, что причин беспокоиться нет, она вздохнула с облегчением.