Рэпер Баста написал детскую книгу

Перед сном Баста рассказывал своим дочкам Маше и Василисе о приключениях белой мышки Бэллы и о героях, которые встречались на ее пути. У рэпера появилась идея собрать все истории в одну книгу, которую другие родители тоже могли бы читать своим детям, пишет Lenta.ru.

На примере ярких сказочных персонажей, проживающих в стране Бастляндии, Василий Вакуленко объясняет детям главные ценности. Автор говорит о важности настоящей дружбы, о добре и зле, о честности и о том, что даже добрые люди могут совершать ошибки.

Сборник предназначен для детей от пяти до девяти лет, поскольку именно в этом возрасте необходимо научить ребенка ориентироваться в социальных ролях. Куратором проекта стала супруга музыканта Елена Пинская-Вакуленко.

«Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» появятся в книжных магазинах с 23 ноября.