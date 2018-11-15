Интересно... Эмили Ратаковски носит откровенные бикини в качестве протеста

27-летняя модель вышла на сцену за наградой и обратилась к публике с речью, в которой рассказала, почему ей нравится носить чересчур открытые купальники и публиковать откровенные снимки в социальных сетях, пишет Lenta.ru.

Ратаковски заявила, что быть разносторонним и бороться со стереотипами — особенно важно в 2018 году. «Я ношу откровенные бикини на пляже в качестве протеста», — объяснила топ-модель, известная своими феминистическими взглядами.