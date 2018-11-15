Светлана Пермякова едет в Эстонию с комедией «Слишком женатый таксист»

У него два дома и две жены, которые даже не догадываются о существовании друг друга. На боевой Мэри герой женился в мэрии, с инфантильной Барбарой венчался в церкви. К одной приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Живет по четкому закодированному плану, который до этого момента никогда не нарушал. После аварии он по ошибке дает два разных домашних адреса, а в это же время две женщины заявляют в полицию о пропаже своих супругов, оба таксисты с распространенным именем Джон Смит.