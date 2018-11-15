Светлана Пермякова едет в Эстонию с комедией «Слишком женатый таксист»

Спектакль пройдет в двух городах, Таллинне и Кохтла-Ярве. 9 января комедию «Слишком женатый таксист» в кохтла-ярвеском Культурном центре. 10 января артисты сыграют в столичном ЦРК.
Главные роли в комедии «Слишком женатый таксист» исполняют Светлана Пермякова и Тимур Еремеев.
Это головокружительная комедия положений. Случайная авария выбивает Джона Смита из графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций, которые к финалу перерастают в один большой абсурд. Заурядный таксист на деле оказывается не таким уж и простым.
У него два дома и две жены, которые даже не догадываются о существовании друг друга. На боевой Мэри герой женился в мэрии, с инфантильной Барбарой венчался в церкви. К одной приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Живет по четкому закодированному плану, который до этого момента никогда не нарушал. После аварии он по ошибке дает два разных домашних адреса, а в это же время две женщины заявляют в полицию о пропаже своих супругов, оба таксисты с распространенным именем Джон Смит.
Балансируя между следователями, журналистами и женами, герой пытается выкрутиться из сложившейся ситуации. Но чем больше он врет, тем больше обстановка накаляется. Динамичный сюжет не сбавляет темпа до самого конца, ложь множится, доводя комическую ситуацию до ее предела.