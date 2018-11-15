Чт, 15.11.2018
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  • Фото: эстонский певец Юри Поотсманн решил расслабиться посреди ноября на озере Харку?

Фото: эстонский певец Юри Поотсманн решил расслабиться посреди ноября на озере Харку?

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Jüri Pootsmann

ФОТО: Instagram

Певец и радиоведущий Юри Поотсанн опубликовал в Instagram удивительную фотографию, на которой стоит в одних шортах в водоеме. Артист написал, что это он на озере Харку. Но нас-то не проведешь, явно он расслабляется где-то в другом месте. 

На самом деле, артист сейчас в Индонезии. Там-то сейчас не так холодно, и купаться можно. Актриса Марта Лаан написала Поотсманну: «Надо, наверное, тоже упаковать трико в сумку и приехать». 

Обеспокоенные друзья посоветовали Поотсманну быть осторожным, ведь на дне озера Харку может быть много опасных предметов, а в песке на пляже - окурки, поэтому стоит надеть тапочки. 

Смотрите! А вы бы поверили, что это озеро Харку? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@martalaan : «harku järvel»

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