Чт, 15.11.2018
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  • Эксклюзивное видео: детский психолог Наталья Беляева рассказала о самых частых проблемах родителей Эстонии

Эксклюзивное видео: детский психолог Наталья Беляева рассказала о самых частых проблемах родителей Эстонии

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Сегодня в гостях у ведущих программы Limon LIVE Эдгара Гергеля и Светы Карабут детский психолог и основатель психологического центра «Гармония» Наталья Беляева. 

В этом выпуске мы поговорим о книге Натальи для родителей, которая пользуется успехом. Также узнаем, почему молодая женщина решила открыть свой психологический центр и дети какого возраста вместе со своими родителями могут обратиться за помощью. 

Не обойдем стороной и социальные сети, а также стремление всех быть в них красивыми и спортивными. 

Смотрите выпуск Limon LIVE! 

Наталья Беляева, Эдгар Гергель и Света Карабут

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Наталья Беляева 

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

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