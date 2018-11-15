Эксклюзивное видео: детский психолог Наталья Беляева рассказала о самых частых проблемах родителей Эстонии
15 ноября 2018, 16:45
Сегодня в гостях у ведущих программы Limon LIVE Эдгара Гергеля и Светы Карабут детский психолог и основатель психологического центра «Гармония» Наталья Беляева.
В этом выпуске мы поговорим о книге Натальи для родителей, которая пользуется успехом. Также узнаем, почему молодая женщина решила открыть свой психологический центр и дети какого возраста вместе со своими родителями могут обратиться за помощью.
Не обойдем стороной и социальные сети, а также стремление всех быть в них красивыми и спортивными.
Смотрите выпуск Limon LIVE!