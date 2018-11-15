Парень семь лет не выходил из дома, потому что играл в видеоигры

Британский парень Билли Браун (Billy Brown) последние семь лет не выходил из дома, потому что играл в видеоигры. Он отвлекался только на сон и прием пищи. За семь лет он только 10 раз вышел на улицу, чтобы сходить к врачу.

Билли Брауну 24 года. У него было тяжелое детство. Парень часто обращался за медицинской помощью, потому что его матери были проблемы со здоровьем и психикой. Со временем ему стало не нравиться общаться с людьми. Проблема усугубилась после перелома лодыжки в 2011 году, из-за которой он перестал выходить на улицу и полностью забросил учебу. Тогда парень решил сосредоточиться на видеоиграх.

Парень утверждает, что за семь лет, проведенных за компьютером, он потерял всякую связь с реальностью и стал сходить с ума. Он даже пытался покончить жизнь самоубийством.

К счастью, Билли Браун нашел в себе силы обратиться за помощью к специалистам. После курса психологической реабилитации он вновь живет полноценной жизнью – в этом ему помогла социальная программа, направленная на помощь людям с подобными проблемами.

Прошло больше года, как Билли начал выходить на улицу. Он начал общаться с людьми и даже создал собственную настольную ролевую игру, которую позже хочет переделать в цифровой формат. Билли хочет помогать людям с такими же проблемами.

“Это мой способ вернуть людей в реальный мир и заставить их снова общаться. Что-то изменилось в моей жизни, и я не хочу, чтобы люди сталкивались с теми же проблемами, которые были у меня“, —говорит Билли Браун.