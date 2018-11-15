Скандальные подробности: Александр Кержаков избивал жену

На одном из судебных заседаний по делу об определения места жительства ребенка Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова выяснилось, что футболист не раз поднимал руку на супругу. Адвокат молодой женщины Александр Добровинский обещал бороться за ее права и вернуть ей Артемия. Он собрал достаточно доказательств случаев агрессивного поведения спортсмена по отношению к близким.

«В частности я рассказал, о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов. Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности. А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету. Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину сумму Милана ему вернула. Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние», — сообщил Добровинский «СтарХиту».