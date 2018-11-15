Певица Слава рассказала, почему не хочет выходить замуж за своего возлюбленного, с которым живет вместе уже 16 лет

Вот уже 16 лет певица Слава счастлива с бизнесменом Анатолием Данилицким. Со своим избранником звезда познакомилась в 2002 году в ресторане. На тот момент мужчина был женат и воспитывал двоих детей. После того, как Анатолий развелся со своей супругой, влюбленные стали жить вместе. Слава не раз признавалась в том, что Данилицкий много раз делал ей предложение руки и сердца, однако она замуж выходить не хотела.

«Я, видимо, какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Толя делал попытки, но потом смирился, понял, что мне это не нужно. Меня даже разговоры на эту тему всегда раздражали — честно говорю, не вру. Я часто сама думала: почему так происходит? Видимо, я боюсь поставить себя в рамки, когда у меня появятся какие-то обязательства. Я ведь как — если что не по мне, разворачиваюсь и ухожу. А тут уже не пошлешь просто так, нужно будет разводиться, оформлять кучу бумаг, заниматься дележкой», — призналась Слава.