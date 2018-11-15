Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев открывает авторский проект в Таллинне
15 ноября 2018, 14:45
Магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев открывает свой авторский проект под названием Genium Quiz в Таллинне.
В этой игре принимают участие команды из 4-8 человек. Игра состоит из шести основных и одного финального раунда. В каждом из основных раундов задается шесть вопросов с четырьмя вариантами ответа, и каждая команда должна выбрать правильный ответ из четырех предложенных.
На каждый вопрос команде дается 30 секунд. При этом у каждого раунда есть своя тема: например, «Спорт», «Музыка», «Кино» и так далее. В финальном седьмом раунде общей темы нет, а правильный ответ стоит 2 очка. Вопросы будут задаваться на русском языке.
Зарегистрироваться на игру можно в специальной форме.