Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев открывает авторский проект в Таллинне

В этой игре принимают участие команды из 4-8 человек. Игра состоит из шести основных и одного финального раунда. В каждом из основных раундов задается шесть вопросов с четырьмя вариантами ответа, и каждая команда должна выбрать правильный ответ из четырех предложенных.

На каждый вопрос команде дается 30 секунд. При этом у каждого раунда есть своя тема: например, «Спорт», «Музыка», «Кино» и так далее. В финальном седьмом раунде общей темы нет, а правильный ответ стоит 2 очка. Вопросы будут задаваться на русском языке.