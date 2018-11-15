Евгения Феофилактова шокировала вставной челюстью

А недавно телезвезда сверкнула вставной челюстью. В Сети появилось фото, на котором у Евгении Феофилактовой перекосило челюсть и кажется, что она скоро вылетит из ее рта. Хейтеры звезды решили, что у нее вставная челюсть, а не просто виниры, что стало очередным поводом для насмешек, пишет 7d.org.ua.