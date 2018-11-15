Чт, 15.11.2018
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Евгения Феофилактова шокировала вставной челюстью

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Евгения Феофилактова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Всем уже давно известно, что бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова много раз прибегала к услугам пластического хирурга. 

А недавно телезвезда сверкнула вставной челюстью. В Сети появилось фото, на котором у Евгении Феофилактовой перекосило челюсть и кажется, что она скоро вылетит из ее рта. Хейтеры звезды решили, что у нее вставная челюсть, а не просто виниры, что стало очередным поводом для насмешек, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Скришот Instagram

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