Умирающая американка призналась, что является тайной дочерью Мэрилин Монро

О насыщенной личной жизни Мэрилин Монро сказано немало: она трижды состояла в браке и имела любовников, но матерью так и не стала. Оказалось, что у актрисы все же был ребенок. По крайней мере, на этом настаивает американка Нэнси Манискалко, которая недавно заявила, что является дочерью кинодивы, передает Woman.
На днях 72-летняя жительница Флориды Нэнси Манискалко связалась с корреспондентом издания Radar Online, чтобы сообщить шокирующий факт из своей биографии.
По словам писательницы, которая уже несколько месяцев не встает с постели после перелома шейки бедра, ее настоящей матерью была погибшая в 36-летнем возрасте Мэрилин Монро. Как утверждает женщина, актриса родила ее в 20-летнем возрасте. Мэрилин забеременела от нью-йоркского адвоката, которого давно нет в живых.
«Моя мать была очень амбициозной женщиной. Мэрилин прекрасно понимала, что ребенок помешает ей сделать карьеру, о которой она мечтала», — заявила Нэнси Манискалко. Американка рассказала, что Монро отдала ее на воспитание в обеспеченную семью. Нэнси с детских лет знала, что растет с неродными мамой и папой и даже называла их тетей и дядей. По словам женщины, знаменитость иногда навещала ее родителей, но с ней самой не общалась.
К сожалению, никаких документальных доказательств, подтверждающих свои слова, Нэнси не смогла предоставить.