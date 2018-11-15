Умирающая американка призналась, что является тайной дочерью Мэрилин Монро

По словам писательницы, которая уже несколько месяцев не встает с постели после перелома шейки бедра, ее настоящей матерью была погибшая в 36-летнем возрасте Мэрилин Монро. Как утверждает женщина, актриса родила ее в 20-летнем возрасте. Мэрилин забеременела от нью-йоркского адвоката, которого давно нет в живых.

«Моя мать была очень амбициозной женщиной. Мэрилин прекрасно понимала, что ребенок помешает ей сделать карьеру, о которой она мечтала», — заявила Нэнси Манискалко. Американка рассказала, что Монро отдала ее на воспитание в обеспеченную семью. Нэнси с детских лет знала, что растет с неродными мамой и папой и даже называла их тетей и дядей. По словам женщины, знаменитость иногда навещала ее родителей, но с ней самой не общалась.