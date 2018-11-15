Чт, 15.11.2018
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  • На Сааремаа пара обратилась в неотложку из-за нехватки презервативов

На Сааремаа пара обратилась в неотложку из-за нехватки презервативов

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Презерватив.

ФОТО: Fred de Noyelle / Godong/picture alliance / Godong/Scanpix

После проведения Госконтролем аудита и публикации его результатов, выясняются всё более курьезные причины того, почему люди обращаются в отделение экстренной медицины за помощью. 

Сааремааская газета Meie Maa опубликовала сегодня, 15 ноября, статью о том, как молодая пара направилась в три часа ночи в отделение экстренной медицины больницы Курессааре, чтобы решить проблему с нехваткой презервативов.

Этой паре в больнице помочь не смогли. Видимо, ни у кого из сотрудников не оказалось под рукой лишнего презерватива. 

Вот еще 10 причин, почему жители Сааремаа обращаются в неотложку: 

1. насморк

2. укус насекомого

3. возбуждение, паническая атака

4. боль в области шеи

5. заложенность уха

6. сыпь

7. кашель 

8. боль уха

9. боль в суставах

10. зубная боль

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