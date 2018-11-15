На Сааремаа пара обратилась в неотложку из-за нехватки презервативов

Сааремааская газета Meie Maa опубликовала сегодня, 15 ноября, статью о том, как молодая пара направилась в три часа ночи в отделение экстренной медицины больницы Курессааре, чтобы решить проблему с нехваткой презервативов.

Этой паре в больнице помочь не смогли. Видимо, ни у кого из сотрудников не оказалось под рукой лишнего презерватива.

Вот еще 10 причин, почему жители Сааремаа обращаются в неотложку:

1. насморк

2. укус насекомого

3. возбуждение, паническая атака

4. боль в области шеи

5. заложенность уха

6. сыпь

7. кашель

8. боль уха

9. боль в суставах