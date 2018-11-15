На Сааремаа пара обратилась в неотложку из-за нехватки презервативов
15 ноября 2018, 12:58
После проведения Госконтролем аудита и публикации его результатов, выясняются всё более курьезные причины того, почему люди обращаются в отделение экстренной медицины за помощью.
Сааремааская газета Meie Maa опубликовала сегодня, 15 ноября, статью о том, как молодая пара направилась в три часа ночи в отделение экстренной медицины больницы Курессааре, чтобы решить проблему с нехваткой презервативов.
Этой паре в больнице помочь не смогли. Видимо, ни у кого из сотрудников не оказалось под рукой лишнего презерватива.
Вот еще 10 причин, почему жители Сааремаа обращаются в неотложку:
1. насморк
2. укус насекомого
3. возбуждение, паническая атака
4. боль в области шеи
5. заложенность уха
6. сыпь
7. кашель
8. боль уха
9. боль в суставах
10. зубная боль