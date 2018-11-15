Чт, 15.11.2018
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Максим Галкин прилюдно рассказал о любви к Алле Пугачевой

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Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Максим Галкин принял участие в шоу Басты GazLive, которое идет на YouTube. 

В последнее время ходят слухи о разводе Максима и Аллы Пугачевой. Макс отметил, что уже более 15 лет слышит шутки и вопросы о возрасте Пугачевой, но они его не смущают: «Я надеюсь, что у меня всегда будет одна жена, которая есть сейчас. Я же не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было 25, ей было 52. Но мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая, и нам хорошо вместе. И между нами было все, что бывает между двумя людьми, которые любят друг друга», пишет 7d.org.ua.

 

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