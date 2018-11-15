Горячая вечеринка «Танцевальный Рай» превзошла самые смелые ожидания (ГАЛЕРЕЯ 16+)

Впервые «Танцевальный Рай» распахнул свои врата и гости оказались на планете Ретро, где каждый стал участником волшебного путешествия во времени, оказавшись в самом центре ретро-вечеринки, танцуя под самые горячие хиты ушедших 90-х!

Танцевальный Рай - special RETRO PARTY – это особый микс, где звучит 50% ярких российских хитов и 50% самых современных хитов российской музыки, специальные декорации, лазерное шоу и спецэффекты! Это другая галактика, планета любимой музыки и приятных воспоминаний, это атмосфера удивительного времени, где музыка связала два поколения, когда кто-то вспомнил свои 18, а кому-то только исполнилось 18 - где дети вместе с родителями смогли разделить воспоминания их молодости, это волшебная планета - «планета РЕТРО»!

Всю ночь гостей радовала УНИКАЛЬНАЯ НОН-СТОП ШОУ-ПРОГРАММА из России! Богемного шика добавили sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга!

Резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON играли русскую музыку - 50% лучших ретро-хитов + их новейшие ремиксы, а также 50% самые “горячие” танцевальные хиты

Весь этот особый развлекательный коктейль стал неотъемлемой составляющей незабываемого праздника.

«Танцевальный Рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

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