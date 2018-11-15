Пожар в Калифорнии: звезды Голливуда в панике бегут из своих домов

Своих калифорнийских особняков лишились уже актер Джерард Батлер и музыкант Нил Янг. Актер Чарли Шин в хаосе потерял своих родителей и попросил помощи через Twitter. Правда, уже через несколько часов Мартин Шин сообщил сыну с экрана телевизора, что они с супругой в безопасности и признался: такое в Калифорнии — впервые на его веку, передает NTV.

Мартин Шин, отец Чарли Шина: «Это самый страшный пожар, что я видел. В Малибу мы живем с 70-х годов, мы видели многое, но такого еще не было! Столько домов сгорело, столько пострадавших!»

На лице Уилла Смита обеспокоенность тоже совсем не наигранная: за своим домом актер теперь наблюдает только издалека, с горы. До этого места огонь пока не добрался, но, судя по облаку дыма, это вопрос нескольких часов.

Актер Джерард Батлер на фоне сгоревшего дома. ФОТО: Gerard Butler/twitter / ZUMAPRESS.com

Пожарные не смогли спасти и Парамаунт Ранч — город-декорацию, который многие годы служил главной съемочной площадкой для десятков кинолент. Там снимали известный сериал «Мир дикого запада» или, к примеру, фильм «Дом у озера».

Россияне, которые проживают в Америке, опубликовали видеозапись: женщина с ребенком пытаются выбраться на автомобиле из зоны бедствия, видимость на дороге почти нулевая, пепел летит в лобовое стекло, на горизонте — багровое зарево.