Думаете, видели все?! Тогда смотрите на живую «Азиатскую Барби»

25-летняя Катарина Лорен стала известна в начале этого года, когда публично рассказала о своей зависимости от пластической хирургии и о том, что ее навязчивая идея – кукла Барби, сообщает Daily Star.

Очередная претендентка на звание живой Барби, которая сама себя называет «куклой во плоти», выбросила уже тысячи долларов на пластические операции по превращению себя в идеал. Девушка родом из Индонезии, однако ее любимая кукла обладает традиционной европейской внешностью, и именно к этому стремится молодая женщина.

«Я несколько раз увеличивала свою грудь, перенесла неудачные операции по увеличению ягодиц, на протяжении многих лет неоднократно вводила ботокс в свои губы, а также делала ринопластику», – рассказывает Лорен.

Живая Барби признается, что операции делают ее счастливой. «Я просто считаю куклу Барби настоящей иконой красоты и стиля», - говорит Катарина.

Ежедневная рутина 25-летней модели включает в себя игру со своими собаками, уход за телом и волосами, спортзал, а также покупку розовых предметов роскоши.

Гардероб, предметы интерьера и автомобиль у «азиатской Барби» розового цвета, недавно она даже перекрасила в розовый одну из своих собак. У Лорен также есть татуировка Барби, и она пытается выглядеть как кукла каждый день.

Спросите, чем же силиконовая мадам зарабатывает! Все очень просто, она принимает участие в различных фотопроектах, снимается в рекламе и имеет огромное количество подписчиков в Instagram.

Катарина заявляет, что она самая эффектная девушка в Индонезии и с ней часто фотографируются незнакомцы.