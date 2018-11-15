Что случилось? 51-летнюю Николь Кидман больше не узнать

В новом фильме Кидман очень сильно загримирована, поэтому ее трудно узнать в кадре. Но ведь и в жизни актриса очень сильно изменилась, обсуждают сейчас западные СМИ. Судя по свежим фото, актриса осветлила волосы и заметно помолодела. Самое интересное, что звезда категорически отрицает, что прибегала к услугам пластических хирургов, вот только у них другое мнение на этот счет.

В издании National Enquirer выступил звездный хирург Лесли Стивенс, который говорит, что Кидман тратит на корректировку своей внешности почти миллион долларов в год!

По словам доктора Стивенса, Кидман, конечно же, делает инъекции ботокса, также прошла коррекцию век, ринопластику, а возможно даже круговую подтяжку лица.