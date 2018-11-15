Что случилось? 51-летнюю Николь Кидман больше не узнать

Николь Кидман (51) сыграла главную роль в картине о детективе полиции Лос-Анджелеса, которая вынуждена вернуться к давно забытому расследованию. Мировая премьера картины запланирована на 25 декабря.
В новом фильме Кидман очень сильно загримирована, поэтому ее трудно узнать в кадре. Но ведь и в жизни актриса очень сильно изменилась, обсуждают сейчас западные СМИ. Судя по свежим фото, актриса осветлила волосы и заметно помолодела. Самое интересное, что звезда категорически отрицает, что прибегала к услугам пластических хирургов, вот только у них другое мнение на этот счет.
В издании National Enquirer выступил звездный хирург Лесли Стивенс, который говорит, что Кидман тратит на корректировку своей внешности почти миллион долларов в год!
По словам доктора Стивенса, Кидман, конечно же, делает инъекции ботокса, также прошла коррекцию век, ринопластику, а возможно даже круговую подтяжку лица.
Представители Николь Кидман еще не прокомментировали смелые высказывания пластического хирурга. Впрочем, актриса в последнее время действительно очень изменилась и совсем не выглядит на свой возраст. Смотрите фото!