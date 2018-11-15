Это точно не человек! На семейный портрет у церкви попал кто-то странный

На первый взгляд, второй снимок ничем не отличается от первого, но если приглядеться, то можно заметить, что на заднем плане появилась фигура в чёрном облачении.

Мужчина рассказал, что не замечал фигуру на заднем плане, пока ему на нее не указали. Его сестра, которая и сделала фотографию, тоже не заметила ничего необычного. Комментарии пользователей разделились — некоторые из них согласились с версией о призраке, другие же заподозрили, что Райан использовал графический редактор.