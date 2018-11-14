Ср, 14.11.2018
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  • Директор Макса Барских не может без Таллинна

Директор Макса Барских не может без Таллинна

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ФОТО: Facebook Александра Кажияна

Директор известного украинского певца Макса Барских Александр Кажиян невероятно любит Таллинн, как выяснилось из его публикаций в Facebook. Он приезжал с артистом в эстонскую столицу, а также посещал наш город и без певца. 

Сегодня у себя на странице в Facebook Александр написал: «Прилетел из Нью-Йорка, а скучаю по Таллинну». 

«Нью-Йорк в этот раз совершенно другой - вызывает радость на лице. Видимо оттого, что два выступления в финансовой столице мира разделяют 9 дней. Первое было 2 ноября, второе случится 11-го! Можно подышать, осмотреться по сторонам и почувствовать город вне ужасающего суетой Times square», - писал Кажиян недавно. 

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