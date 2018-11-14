Директор Макса Барских не может без Таллинна

Сегодня у себя на странице в Facebook Александр написал: «Прилетел из Нью-Йорка, а скучаю по Таллинну».

«Нью-Йорк в этот раз совершенно другой - вызывает радость на лице. Видимо оттого, что два выступления в финансовой столице мира разделяют 9 дней. Первое было 2 ноября, второе случится 11-го! Можно подышать, осмотреться по сторонам и почувствовать город вне ужасающего суетой Times square», - писал Кажиян недавно.