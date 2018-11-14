Ср, 14.11.2018
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  • Галерея: счастливого Сергея Безрукова застукали в самом необычном месте Таллинна

Галерея: счастливого Сергея Безрукова застукали в самом необычном месте Таллинна

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Сергей Безруков

ФОТО: Instagram

Московский Губернский театр представляет: сегодня в Таллинне постановка «Сирано де Бержерак» с участием Сергея Безрукова в главной роли. Билеты на спектакль полностью распроданы. 

Безруков очень устал после Риги, но держится, ведь Таллинн так долго ждал этого выступления. Сам актер успел прогуляться по городу и посетить самые популярные места, в том числе и заведение «Kolmas Draakon» на Ратушной площади, где пил, судя по всему, горячее вино без света, при свечах.

Смотрите! 

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