Галерея: счастливого Сергея Безрукова застукали в самом необычном месте Таллинна

Безруков очень устал после Риги, но держится, ведь Таллинн так долго ждал этого выступления. Сам актер успел прогуляться по городу и посетить самые популярные места, в том числе и заведение «Kolmas Draakon» на Ратушной площади, где пил, судя по всему, горячее вино без света, при свечах.