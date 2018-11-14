Галерея: счастливого Сергея Безрукова застукали в самом необычном месте Таллинна
14 ноября 2018, 18:11
Московский Губернский театр представляет: сегодня в Таллинне постановка «Сирано де Бержерак» с участием Сергея Безрукова в главной роли. Билеты на спектакль полностью распроданы.
Безруков очень устал после Риги, но держится, ведь Таллинн так долго ждал этого выступления. Сам актер успел прогуляться по городу и посетить самые популярные места, в том числе и заведение «Kolmas Draakon» на Ратушной площади, где пил, судя по всему, горячее вино без света, при свечах.
Смотрите!