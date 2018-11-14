У резко похудевшей дочери Малинина заподозрили смертельную зависимость

Ольга Зарубина и Александр Малинин расстались более 30 лет назад, но до сих пор продолжают выяснять отношения. Не так давно артист подал в суд на бывшую жену за то, что она обвинила его в неуплате алиментов на их общую дочь Киру. Кроме того, Малинин требовал с Зарубиной миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако суд не удовлетворил его иск. Тем не менее адвокат Александра Малинина намерена подать апелляцию. Между тем на шоу «Пусть говорят» были показаны кадры, как в Америке живет Кира, пишет Dni.ru.

Бросается в глаза, что она сильно изменилась: похудела, перекрасилась в блондинку, а на шоу и вовсе появилась в странном парике. Очевидно, что Кира предпочитает яркий макияж. Так, в передаче Борисова она предстала с густо подведенными глазами.

Кира много лет живет в США, она не замужем, детей нет. Девушка дала интервью на английском. Она призналась, что тяжело переживала неприятие своего отца и даже думала о самоубийстве. По ее словам, впав в депрессию, она лишилась работы и потеряла друзей. Впрочем, Кира не стала скрывать, что у нее непростые отношения и с матерью.