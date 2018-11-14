Мужчина чуть не лишился достоинств после того, как в его кармане взорвалась электронная сигарета

Отцу троих детей Даррену Уилсону потребовалась пересадка кожи в паху после того, как устройство загорелось и обдало его аккумуляторной кислотой, пишет Lifter.com.ua.

37-летний мужчина испытывает такие боли, что ему приходится принимать морфин, чтобы ходить в туалет и мыться. Он говорит: «Я делал перестановку в доме. Стоял возле кухонной двери, и тут в меня как будто петардой запустили. Я посмотрел вниз и увидел, что мой карман дымится, искрится и шипит. Я был в рабочих штанах и попытался выбросить сигарету, но она прожгла их насквозь и обожгла мне яйца и левую ногу. Теперь я не могу ходить».

По его словам, в момент инцидента устройство не было подключено и не использовалось. Коллеги Даррена, которые помогали ему делать перестановку, отвезли его в больницу, но его ноги «плавились и горели».

Вскоре Даррена перевели в другую больницу на операцию по пересадке кожи, где он может провести ещё две недели.

Он говорит, что бросил курить полгода назад и «пытался стать здоровее». «Я перешел на электронные сигареты, потому что думал, что так будет лучше, но оказался в дураках», — говорит он.

Его партнерша Клэр Малхерн говорит: «Я ему сказала: ты газовщик, и у тебя никогда не было травм и ожогов, а теперь ты подорвался на сигарете!»

Пожарно-спасательная служба сообщила, что не раз получала вызовы на пожары, вызванные электронными сигаретами, но во всех случаях устройства были на зарядке.

«Каждый пожар был тщательно расследован, чтобы понять причины его возникновения и снизить вероятность новых пожаров, вызванных электроприборами», — сказал представитель службы.

Вот что советуют пожарные пользователям электронных сигарет:

При пользовании устройством всегда следуйте инструкциям изготовителя.

При покупке устройства удостоверьтесь, что на нём стоит знак безопасности.

Не оставляйте электроприборы заряжаться на ночь или на долгое время без присмотра. Никогда не оставляйте электронные сигареты долго заряжаться без присмотра.

Не комбинируйте части разных электронных сигарет.

Используйте только оригинальные зарядные устройства и шнуры.

Не покупайте устройства в сомнительных местах.

Установите противопожарную сигнализацию и регулярно проверяйте её исправность. Это реально спасает жизни.