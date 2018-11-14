Ср, 14.11.2018
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  • Виктория Дайнеко обнажила ягодицы перед бывшим мужем

Виктория Дайнеко обнажила ягодицы перед бывшим мужем

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Виктория Дайнеко с мужем.

ФОТО: Instagram/victoriadaineko

Отношения Виктории Дайнеко с Дмитрием Клейманом после развода наладились на столько, что артистка спокойно обнажает зад перед бывшим супругом. 

Делает она это исключительно в медицинских целях. Виктория сообщила фанатам о том, что ее настиг приступ аллергии на лак для волос. Артистке стало плохо дома, где, к счастью, оказался бывший супруг. Именно Дмитрий оказал помощь певицы, поставив ей укол в ягодицу. Соответствующая запись появилась сторис Instagram Вики, так что фанаты не могут прокомментировать ситуацию, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Виктории Дайнеко

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