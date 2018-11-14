Молодая миллионерша с аппетитными формами объявила конкурс на место своего бойфренда

Жительница Эдинбурга, которая в 17 лет выиграла в лотерею миллион британских фунтов (примерно 1 140 000 евро), неожиданно разбогатев, стала сомневаться в искренности молодых людей, которые за ней ухаживают.
Сегодня шотландской миллионерше Джейн Парк 23 года, и она пообещала "достойному" мужчине 60 тысяч фунтов стерлингов (более 68,5 тыс. евро) за... ухаживания за ней, сообщает The Sun.
По информации издания, девушка встречалась с финалистом британского шоу The X Factor Сэмом Каллаханом, но парень разбил ей сердце, изменив с очередной подружкой. Тогда Джейн придумала, прямо скажем, необычный способ "найти свою любовь", передает Rus.tvnet.lv.
Она создала сайт, на котором любой, кто изъявит желание стать ее парнем, может заполнить анкету. Победитель, как мы уже упоминали, получит 60 тысяч фунтов финансовой поддержки, в том числе и для ухаживаний за ней.
То, как молодая миллионерша будет выбирать победителя, снимут на камеру и смонтируют документальный фильм.
Заманчивое предложение. Не хотите попытать счастье? Тем более что девушка весьма эффектная! А уж формы какие...