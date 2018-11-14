Покупатель заявил, что кто-то его трогает, и лучше бы он не смотрел запись

На YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0 был опубликован жуткий видеоролик. На кадрах вокруг клиентов магазина летает полупрозрачный белый шар, однако они не замечают ничего необычного до тех пор, пока сфера не прикасается к одному из них, пишет Лайф.