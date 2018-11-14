Мужчина целый месяц питался только в «Макдоналдсе». Кажется, результат такой диеты удивил даже его

Почтальон Райан Уильямс из Челтнема, Англия, решил сесть на экстремальную диету: в течение 30 дней питаться только блюдами из «Макдоналдса», пишет Metro. Идея возникла у мужчины, когда он посмотрел фильм «Двойная порция» Моргана Сперлока, в котором главный герой на протяжении месяца каждый день съедал хотя бы одно блюдо из меню «Макдоналдса». Результаты оказались печальными, так как Морган набрал много лишних кило, с которыми он боролся потом чуть больше года.

Райан Уильямс ФОТО: Gloucestershirelive / SWNS.com / Gloucestershirelive / SWNS.com

Почтальон решил немного разнообразить свой эксперимент. Он не только поедал вкуснейшие булочки и закуски из ресторана быстрого питания, но регулярно занимался в тренажерном зале. К тому же его работа в Royal Mail предполагает постоянные передвижения пешком не менее четырех часов в день, пишет Medialeaks.ru.

Райан Уильямс ФОТО: Gloucestershirelive / SWNS.com / Gloucestershirelive / SWNS.com

«Морган ел 5 тысяч калорий в день и не делал никаких физических упражнений. Я не удивлён, что его результат был таким плохим», - считает мужчина.

В самом начале своего эксперимента Райан употреблял в день 2 500 калорий в день, однако уже через две недели он снизил этот показатель до 2 300. Мужчина взял за правило, как и Морган, попробовать каждую позицию из меню «Макдоналдса» хотя бы раз — будь то Макфлури, Биг Мак или салат.

«Окружающие говорили мне, что я выглядел усталым, но на самом деле я был более активным, чем до этой диеты».

Райан Уильямс ФОТО: Gloucestershirelive / SWNS.com / Gloucestershirelive / SWNS.com

Вес Райана до диеты был 90 килограммов, а жировая прослойка составляла 10,85 процента от общей массы тела. По окончании эксперимента мужчина похудел почти на 12 килограммов, а уровень жировой прослойки снизился до 7,59 процента.

Райан добавляет, что, помимо внешних преображений, изменились и его пищевые привычки. Вместо привычных трёх приёмов пищи к концу эксперимента почтальону хватало поесть один раз в день, и чувствовал он себя замечательно.

Оглядываясь назад, Райан говорит, что это было сложное испытание, но приятное.

«Я был готов к тому, что мне могут надоесть определённые блюда, но ничего такого не произошло».

Первым делом после диеты почтальон поел своё любимое блюдо — индийское карри. Мужчина отмечает, что пища ему казалась невероятно вкусной и аппетитной.

Результаты эксперимента более чем удовлетворили Райана, ведь он хотел, чтобы люди перестали демонизировать фастфуд.

«Конечно, регулярные тренировки имеют большое значение, как и количество потребляемых калорий. Я просто надеюсь, что люди научатся меньше беспокоиться о том, какую пищу они едят».