Мужчина целый месяц питался только в «Макдоналдсе». Кажется, результат такой диеты удивил даже его

Англичанин был так раздосадован слухами о том, что еда из «Макдоналдса» вредит человеческому здоровью, что решил пожертвовать своим спортивным телом ради изменения репутации любимого ресторана. Мужчина месяц не ел ничего, кроме еды из сети ресторанов, и в результате похудел и добился еще лучших форм, чем были до. Однако в его диете все же есть небольшой нюанс.
Почтальон Райан Уильямс из Челтнема, Англия, решил сесть на экстремальную диету: в течение 30 дней питаться только блюдами из «Макдоналдса», пишет Metro. Идея возникла у мужчины, когда он посмотрел фильм «Двойная порция» Моргана Сперлока, в котором главный герой на протяжении месяца каждый день съедал хотя бы одно блюдо из меню «Макдоналдса». Результаты оказались печальными, так как Морган набрал много лишних кило, с которыми он боролся потом чуть больше года.
Почтальон решил немного разнообразить свой эксперимент. Он не только поедал вкуснейшие булочки и закуски из ресторана быстрого питания, но регулярно занимался в тренажерном зале. К тому же его работа в Royal Mail предполагает постоянные передвижения пешком не менее четырех часов в день, пишет Medialeaks.ru.
«Морган ел 5 тысяч калорий в день и не делал никаких физических упражнений. Я не удивлён, что его результат был таким плохим», - считает мужчина.
В самом начале своего эксперимента Райан употреблял в день 2 500 калорий в день, однако уже через две недели он снизил этот показатель до 2 300. Мужчина взял за правило, как и Морган, попробовать каждую позицию из меню «Макдоналдса» хотя бы раз — будь то Макфлури, Биг Мак или салат.
«Окружающие говорили мне, что я выглядел усталым, но на самом деле я был более активным, чем до этой диеты».
Вес Райана до диеты был 90 килограммов, а жировая прослойка составляла 10,85 процента от общей массы тела. По окончании эксперимента мужчина похудел почти на 12 килограммов, а уровень жировой прослойки снизился до 7,59 процента.
Райан добавляет, что, помимо внешних преображений, изменились и его пищевые привычки. Вместо привычных трёх приёмов пищи к концу эксперимента почтальону хватало поесть один раз в день, и чувствовал он себя замечательно.
Оглядываясь назад, Райан говорит, что это было сложное испытание, но приятное.
«Я был готов к тому, что мне могут надоесть определённые блюда, но ничего такого не произошло».
Первым делом после диеты почтальон поел своё любимое блюдо — индийское карри. Мужчина отмечает, что пища ему казалась невероятно вкусной и аппетитной.
Результаты эксперимента более чем удовлетворили Райана, ведь он хотел, чтобы люди перестали демонизировать фастфуд.
«Конечно, регулярные тренировки имеют большое значение, как и количество потребляемых калорий. Я просто надеюсь, что люди научатся меньше беспокоиться о том, какую пищу они едят».
Если вы любите фастфуд так же, как и Райан, и готовы ради него на всё, то вот вам один