Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме

Виктор Коклюшкин рано пошел работать. Он решился на это, чтобы помогать семье. Уже в 23 года он вел колонку в "Литературной газете". Однако прославился он благодаря монологам, которые он писал для юмористов Евгения Петросяна, Клары Новиковой, Ефима Шифрина, Владимира Винокура и многих других.

В 38 лет Виктор Коклюшкин и сам вышел на сцену. Он завоевал популярность не только благодаря своим произведениям "Ах так!", "Обидно", "Обалдеть", но и неповторимому тембру голоса.

Артист дважды был женат. Первой супругой будущего сатирика стала эстонка Любовь Сэпп. Она подарила ему дочь Эльгу. Однако, когда девочке было уже десять лет, жена объявила Коклюшкину, что полюбила другого. "Я сказал: "Ну, иди, я останусь с дочкой". Она говорит: "А идти некуда". Ну, вот так промурыжились. Пришлось мне взять манатки. Потом были разговоры на повышенных тонах. Ну, так получается по жизни, что теперь делать", – заключил Коклюшкин.

Интересно, что в той квартире осталась мать Виктора, которая помогала воспитывать Эльгу. По словам Коклюшкина, больше в жизнь бывшей жены он не лез. "Как я справился? Мвы живем в России, и как мы справляемся тут?" – задал встречный вопрос Коклюшкин Корчевникову. Тот сразу понял, что речь идет о выпивке.

Сатирик дал понять, что "справлялся" он даже будучи женатым во второй раз. Его избранницей стала Эльга Злотник. "Она мне сказала, что надо перестать так справляться, иначе все. Задача была поставлена, я пошел в специальное место и лечился", – рассказал Коклюшкин.

По словам писателя, он по четыре раза в неделю посещал специализированное место, находящееся в центре Москвы, где ему ставили капельницы. В итоге, лечение артист с успехом завершил. Вторая жена подарила ему сына Яна.

Отметим, что зрители положительно отнеслись к новому гостю Бориса Корчевникова. "Замечательный выпуск! Спасибо Виктору Михайловичу за смех и прекрасное настроение! Даже грустное – с комическим оттенком! Спасибо Борису за гостя!﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не обязательно быть красавцем, а вот быть прекрасным, как Виктор Михалыч, дано далеко не каждому, это – дар Божий! Светлая душа, юмор, мудрость без назиданий – вот она красота истинная", – рассыпались в комплиментах фанаты.