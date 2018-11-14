Майли Сайрус показала, что осталось от ее сгоревшего дотла дома в Малибу

Певица Майли Сайрус, следом за актером Джерардом Батлером, у которого сгорел дом вследствие лесных пожаров в Калифорнии, показала, что осталось от ее особняка.
Шокирующими кадрами с того места, где ранее находилось роскошное имение звезды, поделился возлюбленный Майли Лиам Хемсворт. На фотографии изображена груда пепла, на фоне которого лежат буквы в виде слова love.
"Это были душераздирающие несколько дней. Это то, что осталось от нашего дома. Любовь. Много людей в Малибу и прилегающих районах в Калифорнии также потеряли свои дома. Мое сердце со всеми, кто пострадал от этих пожаров", – сообщил Лиам.
Он поделился, что вчера провел день в Малибу и был тронут тем, как люди объединяются и помогают друг другу кто чем может.
"Спасибо всем героям-пожарным, которые тушили пожар в Калифорнии. Это будет путешествие к восстановлению. Оставайтесь сильными", – добавил Хемсворт.
Он также показал коллаж, на котором его дом изображен до и после пожара.
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