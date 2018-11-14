Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ Диме Билану

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Билану Диме Николаевичу - артисту, Кабардино-Балкарская Республика", - говорится в документе.

Дима Билан - российский эстрадный певец, родился в 1981 году. Дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" - в 2006 и 2008 годах. В 2008 году с занял первое место с песней "Believe", став первым исполнителем из России, победившим на "Евровидении".