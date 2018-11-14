Страшная сила! Таллиннка вошла в число самых красивых девушек Евразии

Miss Asia Global — уникальное событие в мире красоты. Конкурс является своеобразным мостом между культурами Азии и Европы. Цель события – показать, что язык красоты един во всем мире, показать общность континента, объединить усилия в борьбе с загрязнением мира, сохранить планету для будущих поколений.

В этом году в конкурсе соревновались 24 представительницы со всего континента Евразия, в возрасте от 18-26 лет. Корону победительницы получила красавица из Монголии. В первую десятку вошла и наша соотечественница, сообщает эстонское модельное агентство Angel Models.

Участницы конкурса Miss Asia Global 2018 ФОТО: Angel Models Agency

Спортсменка и просто красавица Яника Мынзу и ранее представляла нашу страну на различных конкурсах красоты, но в этот раз девушка признается, что немного волновалась. Быть первой от Прибалтики на конкурсе такого уровня – большая ответственность.

«Немного еще досадно, что меня оставили без титула. Но, когда титулы и короны были розданы, я чувствовал себя настоящей звездой. Все хотели сделать фотографию со мной, потому что для многих Эстония – такое же экзотическое место на карте, как Индия для нас», – поделилась Яника эмоциями после конкурса.

Несомненно, войти в топ-10 большое достижение на международном конкурсе, но Яника останавливаться на достигнутом не собирается.