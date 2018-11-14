Ср, 14.11.2018
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  • Видео: сын Уилла Смита объявил популярного рэпера своим бойфрендом

Видео: сын Уилла Смита объявил популярного рэпера своим бойфрендом

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Джейден Смит

ФОТО: KGC-29 / Claytons/GoffPhotos.com

Сын популярных голливудских актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит Джейден Смит совершил так называемый "каминг-аут". Произошло это на концерте рэпера Tyler, The Creator, которого Джейден назвал со сцены "своим возлюбленным", пишут Kinonews.ru.

"Я хочу вам сказать, что Тайлер мой лучший друг, и я его очень люблю. И я еще кое-что хочу вам сказать, ребята, что сам Тайлер не решится. Я хочу сказать, что Тайлер мой бойфренд, и он был моим бойфрендом всю мою чертову жизнь", - сказал он, повторив затем эту фразу несколько раз, несмотря на то, что сам исполнитель, находившийся в зале, смущенно качал головой.

В дальнейшем Джейден Смит еще раз сообщил об этом уже на своей официальной странице в Twitter. В ответ Tyler,The Creator назвал его "сумасшедшим нигером". Однако позже написал, что "теперь чувствует себя свободным". Официальные представители обоих знаменитостей пока не прокомментировали эти откровения.

Отметим, что Джейден Смит с юного возраста пошел по стопам своих артистических родителей. Он выступал со сцены и снимался в голливудских кинофильмах и сериалах, в том числе и вместе со своим отцом. Существенных достижений на этом поприще у него пока отмечено не было.

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