Не оставила пространства для фантазии... Кайли Торн показала идеальную фигуру на пляже

К слову, не так давно Кайли угодила в неприятную ситуацию, пишет ВладТайм. Актриса и модель из США часто участвует в разнообразных откровенных фотосессиях, поэтому в Сети достаточно ее фотографий самого пикантного характера. Но, очевидно, в погоне за сенсацией этого было мало папарацци, которые неизвестным образом получили доступ к личным фотографиям на ее телефоне. Среди них нашлись множество снимков с обнаженной Торн в разных локациях.