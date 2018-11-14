Ср, 14.11.2018
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  • Не оставила пространства для фантазии... Кайли Торн показала идеальную фигуру на пляже

Не оставила пространства для фантазии... Кайли Торн показала идеальную фигуру на пляже ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Американская 26-летняя актриса и модель Кайли Торн нередко участвует в довольно откровенных фотосессиях, так что фанаты успели рассмотреть ее фигуру со всех сторон.

На днях Кайли вновь приняла участие в пикантной фотосессии на пляже.

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

Во время съемки Кайли сменила верх от купальника на полупрозрачную майку, которая абсолютно не скрывала грудь девушки. 

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

К слову, не так давно Кайли угодила в неприятную ситуацию, пишет ВладТайм. Актриса и модель из США часто участвует в разнообразных откровенных фотосессиях, поэтому в Сети достаточно ее фотографий самого пикантного характера. Но, очевидно, в погоне за сенсацией этого было мало папарацци, которые неизвестным образом получили доступ к личным фотографиям на ее телефоне. Среди них нашлись множество снимков с обнаженной Торн в разных локациях.

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